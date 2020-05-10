{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Петербурге 22 мая вернется к рассмотрению иска Грудинина к "ВКонтакте"

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" просит суд признать факт нарушения его прав на охрану частной жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 22 мая вернется к рассмотрению иска директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина к социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается в картотеке суда.

Рассмотрение изначально было назначено на 24 апреля, но заседание было перенесено. "Судебное заседание - 22 мая в 11:00 мск", - сказано в картотеке.

Грудинин вместе с юристом Ксенией Кутюхиной просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни, а также обязать удалить из сети "некоторую информацию", взыскать с ответчика моральный вред по одному рублю в пользу каждого из истцов. В числе заявителей иска также фигурируют двое несовершеннолетних детей Грудинина.

Теги
РоссияГрудинин, Павел Николаевич
Реклама на ТАСС
В Архангельской области подтопило участок федеральной трассы
Подъем воды продолжается, возможна полная остановка движения на трассе М8 Архангельск - Москва ("Холмогоры")
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС