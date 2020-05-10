Суд в Петербурге 22 мая вернется к рассмотрению иска Грудинина к "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 22 мая вернется к рассмотрению иска директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина к социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается в картотеке суда.

Рассмотрение изначально было назначено на 24 апреля, но заседание было перенесено. "Судебное заседание - 22 мая в 11:00 мск", - сказано в картотеке.

Грудинин вместе с юристом Ксенией Кутюхиной просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни, а также обязать удалить из сети "некоторую информацию", взыскать с ответчика моральный вред по одному рублю в пользу каждого из истцов. В числе заявителей иска также фигурируют двое несовершеннолетних детей Грудинина.