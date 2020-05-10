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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань

Всего с начала пандемии заразились более 4 млн человек
Главный инфекционист США Энтони Фаучи REUTERS/Leah Millis
Описание
Главный инфекционист США Энтони Фаучи
© REUTERS/Leah Millis

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. После долгого перерыва новый случай заражения коронавирусом выявлен в городе Ухань, где в конце прошлого года была выявлена вспышка вызываемого им заболевания, после чего инфекция, как считается, стала распространяться по всему миру.

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В США коронавирусом заразилась сотрудница Белого дома, из-за этого на двухнедельный карантин пришлось уйти главному американскому инфекционисту Энтони Фаучи и еще двум сотрудникам Межведомственной рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание).

В целом Америка, как и все последние дни, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обгоняет Европу по темпам суточного прироста числа заразившихся и количества летальных исходов. В Азии продолжается рост числа инфицированных в Индии, Иране и Сингапуре.

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли.

Зараза в Белом доме

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи будет две недели работать в режиме самоизоляции после того, как новым коронавирусом заразилась сотрудница пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса, возглавляющего Межведомственную рабочую группу по COVID-19. Как сообщила телекомпания CNN, Фаучи ежедневно будет проходить обследование на коронавирус.

Вместе с ним на 14-дневный карантин ушли еще два высокопоставленных сотрудника группы - глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд и руководитель управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 78 тыс. человек.

Рост в Бразилии

Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Бразилии: по данным Минздрава республики, за последние сутки там выявлено свыше 10,6 тыс. случаев заражения, а общее их количество достигло почти 156 тыс. Число жертв вызываемого коронавирусом заболевания увеличилось за сутки на 730 человек и превысило 10 тыс. Согласно статистике Минздрава, более трети смертей - 4 298 - зарегистрированы в Бразилии с начала мая.

В Чили общее число инфицированных превысило 27 тыс. человек, 304 пациента умерли.

Около 2 тыс. случаев заражения выявлено за последние сутки в Мексике, общее количество инфицированных превысило 33 тыс. человек. В стране зарегистрировано 3 353 летальных исхода.

В Канаде зафиксировано 4 693 смерти из-за вызываемого коронавирусом заболевания, а общее количество достигло почти 68 тыс. человек, при этом суточный темп распространения инфекции несколько снизился.

В целом Америка, согласно данным ВОЗ на 9 мая, по числу инфицированных (50 712) и умерших (3 963) за сутки обогнала Европу.

Испанский минимум

О минимальном с 18 марта числе умерших за сутки - 143 человека - сообщил в воскресенье Минздрав Испании. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 621. Количество инфицированных выросло за последние 24 часа на 621 и превысило 224 тыс. человек.

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Испания (вторая в мире по общему количеству инфицированных и четвертая - по числу летальных исходов), как и многие другие европейские государства, в начале мая приступила к постепенному ослаблению карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

О некотором смягчении санитарных ограничений, по сведениям газеты The Sunday Times, может быть объявлено в воскресенье в Великобритании (второе место в мире по количеству смертей, четвертое - по числу заразившихся). Как пишет издание, премьер-министр страны Борис Джонсон готовится разрешить подданным британской короны заниматься спортом на открытом воздухе два раза в день вместо одного, а также возобновить работу садовых рынков. Одновременно власти могут обязать с начала июня всех прибывающих в страну людей - и британцев, и граждан других стран - самоизолироваться на две недели. Эти планы уже вызвали критику со стороны турфирм и авиакомпаний, несущих огромные убытки вследствие введенных из-за пандемии ограничений.

С протестом против "диктатуры карантина" выступили участники несанкционированной манифестации, которая прошла в Антверпене. Акция была разогнана полицией, 13 человек арестованы, еще 20 вынесены административные предупреждения.

С 4 мая власти Бельгии приступили к поэтапной отмене карантина, обязав население носить в общественных местах защитные маски, закрывающие рот и нос. С начала пандемии в Бельгии от последствий заражения новым коронавирусом умерли 8 656 человек, выявлено более 53 тыс. случаев заражения на 11,5 млн населения страны.

Снова Ухань

Первый после долгого перерыва случай заражения коронавирусом выявлен в Ухане. По данным местного комитета по делам здравоохранения, заболевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В целом в Китае, который первым в мире столкнулся со вспышкой нового коронавируса, уже длительное время сохраняется спокойная эпидемическая обстановка. Как сообщил в воскресенье Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в стране зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, ни один человек не умер.

В Индии количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки выросло на 3 277 и приблизилось к 63 тыс. Как сообщило в воскресенье индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число умерших выросло за 24 часа на 128 и достигло 2 109 человек.

За 23 тыс. перевалило общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Сингапуре. По этому показателю страна занимает первое место в Юго-Восточной Азии, при этом за время пандемии умерли лишь 20 пациентов, уровень смертности составляет около 0,1% - один из самых низких в мире.

На Ближнем и Среднем Востоке лидерство по числу инфицированных и количеству летальных исходов по-прежнему удерживает Иран. Как сообщил в воскресенье Минздрав республики, за минувшие сутки в стране выявлено 1 383 новых случая заражения коронавирусом, а их общее количество превысило 107,5 тыс. Число умерших увеличилось на 51 и достигло 6 640 человек.

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БразилияКанадаМексикаСШАИндияИранСингапурИспанияВеликобританияКитайЧилиДжонсон, БорисПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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