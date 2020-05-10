Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. После долгого перерыва новый случай заражения коронавирусом выявлен в городе Ухань, где в конце прошлого года была выявлена вспышка вызываемого им заболевания, после чего инфекция, как считается, стала распространяться по всему миру.

В США коронавирусом заразилась сотрудница Белого дома, из-за этого на двухнедельный карантин пришлось уйти главному американскому инфекционисту Энтони Фаучи и еще двум сотрудникам Межведомственной рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание).

В целом Америка, как и все последние дни, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обгоняет Европу по темпам суточного прироста числа заразившихся и количества летальных исходов. В Азии продолжается рост числа инфицированных в Индии, Иране и Сингапуре.

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли.

Зараза в Белом доме

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи будет две недели работать в режиме самоизоляции после того, как новым коронавирусом заразилась сотрудница пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса, возглавляющего Межведомственную рабочую группу по COVID-19. Как сообщила телекомпания CNN, Фаучи ежедневно будет проходить обследование на коронавирус.

Вместе с ним на 14-дневный карантин ушли еще два высокопоставленных сотрудника группы - глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд и руководитель управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 78 тыс. человек.

Рост в Бразилии

Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Бразилии: по данным Минздрава республики, за последние сутки там выявлено свыше 10,6 тыс. случаев заражения, а общее их количество достигло почти 156 тыс. Число жертв вызываемого коронавирусом заболевания увеличилось за сутки на 730 человек и превысило 10 тыс. Согласно статистике Минздрава, более трети смертей - 4 298 - зарегистрированы в Бразилии с начала мая.

В Чили общее число инфицированных превысило 27 тыс. человек, 304 пациента умерли.

Около 2 тыс. случаев заражения выявлено за последние сутки в Мексике, общее количество инфицированных превысило 33 тыс. человек. В стране зарегистрировано 3 353 летальных исхода.

В Канаде зафиксировано 4 693 смерти из-за вызываемого коронавирусом заболевания, а общее количество достигло почти 68 тыс. человек, при этом суточный темп распространения инфекции несколько снизился.

В целом Америка, согласно данным ВОЗ на 9 мая, по числу инфицированных (50 712) и умерших (3 963) за сутки обогнала Европу.

Испанский минимум

О минимальном с 18 марта числе умерших за сутки - 143 человека - сообщил в воскресенье Минздрав Испании. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 621. Количество инфицированных выросло за последние 24 часа на 621 и превысило 224 тыс. человек.