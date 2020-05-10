Массовое заражение коронавирусом выявили в вахтовом общежитии в ЯНАО

ТАСС, 10 мая. Массовое заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано в вахтовом общежитии на одном из месторождений на территории Надымского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). За последние сутки здесь выявили 40 случаев COVID-19, сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Из 72 новых случаев коронавирусной инфекции, на вахтовые городки, общежития и буферные зоны работодателей приходится 57 подтвержденных случаев. 40 случаев подтверждено в вахтовом общежитии на одном из месторождений на территории Надымского района. Все вновь выявленные контактировали с первыми заболевшими, так как проживают в одном общежитии, у всех 40 человек инфекция протекает без клинических проявлений - они наблюдаются медиками амбулаторно. Работники изолированы по месту проживания, клинические проявления заболевания на сегодня отсутствуют у всех", - цитируются в сообщении слова руководителя оперативного штаба Татьяны Бучковой.

В то же время подчеркивается, что рост числа выявленных случаев среди вахтовых рабочих связан не столько с выраженной клиникой заболевания или состоянием здоровья работников, сколько с активным тестированием своих сотрудников работодателями ЯНАО. "Выявляются в основном бессимптомные формы. Это позволяет вовремя обнаружить очаг инфекции и локализовать его - не позволить коронавирусу распространиться на всех работников предприятия или месторождения", - отмечает Бучкова.

Всего в регионе зафиксировано 882 случая коронавируса, выздоровели 55 человек. В стационарах лечение проходят 222 пациента с COVID-19, амбулаторно в режиме строгой изоляции лечатся 786 заболевших. Известно, что 11 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.