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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани зафиксировали второй случай заражения коронавирусом священнослужителя

По информации СМИ, священник заразил коронавирусом 35 человек

КРАСНОДАР, 10 мая. /ТАСС/. Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил священник Вячеслав Клименко, ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии.

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1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции. Женщина не знала, что у нее коронавирус.

"Сейчас стало известно о втором случае заражения священника. Заявления [прозвучавшие в ряде средств массовой информации] о том, что он стал причиной заражения 35 человек, это прямое обвинение Церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть также, как и в первый раз, и кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку. Выражаем надежду, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона и не станут распространять чьи бы то ни было предположения обвинительного характера", - сообщил он.

При этом собеседник ТАСС подчеркнул, что именно храмы стали "самыми дисциплинированными и безопасными местами для людей, где выполняются все благословения митрополита Исидора и предписания санитарных служб". "Церковь за время своего существования не впервые сталкивается с подобными эпидемиологическими явлениями, и безопасность здесь сохраняется на высоком уровне. Сравнивать не будем, вы сами видите реальную обстановку на улицах, в транспорте, пунктах выдачи пропусков и магазинах", - заключил Клименко.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1 929, вирус выявлен в том числе у 106 детей, 22 пациента умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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