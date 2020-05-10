В Оренбурге извинились за плакат с немецкими солдатами, подготовленный к юбилею Победы

ТАСС, 10 мая. Главный художник Оренбурга Наталия Бровко извинилась за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении городской площади к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий видеокомментарий в воскресенье распространила пресс-служба администрации Оренбурга.

Плакат использовался при оформлении площади "Атриума". Пользователи соцсетей заметили, что на плакате, посвященном обороне Брестской крепости, использовался снимок, где на руинах позируют немецкие военные.

"Мы приносим свои извинения в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны, всем оренбуржцам за то, что при оформлении площади была допущена подобная ошибка. В настоящее время ведутся замеры, и ошибка будет устранена. И выражаем особую благодарность неравнодушным гражданам, которые это заметили", - сказала Бровко.

Этот блок оформления площади будет обновлен, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Оренбурга.