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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: в условиях пандемии начала формироваться новая культура празднования Дня Победы

Генеральный директор Государственного музея современной истории Ирина Великанова считает, что прошедший праздник оказался очень душевным и новые традиции необходимо сохранить и приумножить

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Новая культура и традиции празднования Дня Победы, благодаря новым технологиям и форматам позволяющие всем желающим присоединиться к нему независимо от местоположения, начали формироваться в России в условиях введенных ограничений из-за пандемии коронавируса и сохранят актуальность даже после отмены режима самоизоляции. Таким мнением поделилась с ТАСС в воскресенье генеральный директор Государственного музея современной истории Ирина Великанова.

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"Фактически мы начали формировать новую культуру празднования 9 Мая. Появились креативные форматы, которые, как мне кажется, могут войти в традицию и использоваться и после окончания пандемии, когда ограничения будут сняты. Опять же это новые возможности присоединяться к празднику, даже если у тебя нет возможности выходить на массовые мероприятия", - сказала она ТАСС.

По ее мнению, даже в условиях самоизоляции прошедший праздник оказался очень душевным и теплым, а новые традиции, зародившиеся в 2020 году, нужно сохранить и приумножить. "Сегодня, перед угрозой коронавируса, мы все как общество проходим испытание на прочность. <…> Вполне в духе нашего национального характера: не пасовать перед трудностями, а преодолевать их", - добавила гендиректор музея. Она отметила, что прошедший День Победы, показал, что российское общество смогло мобилизоваться и найти способы отметить свой главный праздник даже в условиях коронавируса.

"Даже не выходя из дома, мы смогли выразить чувство светлой благодарности нашим родителям, прадедам, дедушкам, бабушкам - тем, кто воевал, и тем, кто трудился в тылу, приближая Победу, - добавила Великанова. - Люди зажигали фонарики в знак памяти, многие поздравляли знакомых ветеранов по телефону. Не остались в стороне от празднования и молодые россияне, которые также читали стихи военных лет". Одним из самых трогательных моментов празднования она назвала акцию "Окна Победы", когда люди выходили на балконы с портретами своих родных и пели военные песни.

Ранее сообщалось, что более миллиона человек из 60 стран 9 мая исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" на своих родных языках в рамках акции оргкомитета "Наша Победа", а участниками онлайн-акции "Бессмертный полк" стали почти 3 млн человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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