В метро Петербурга начали устанавливать аппараты по продаже масок и перчаток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Аппараты по продаже средства индивидуальной защиты начали устанавливать на станциях метрополитена Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации губернатора города.

"На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства. В соответствии с графиком уже началась установка этих аппаратов. В них будут продаваться как одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики", - сказано в сообщении пресс-службы.

Жители Петербурга с 12 мая будут обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей. Соответствующие протоколы будут составлять сотрудники полиции, рассматривать их будут в комитете по законности. До 11 мая просьба использовать маски и перчатки носит рекомендательный характер.

В пресс-службе администрации губернатора добавили, что в настоящий момент в сети магазинов "Первая полоса", расположенных в том числе на территории метрополитена, продаются многоразовые защитные маски. Организована система снабжения и одноразовыми масками, которые 12 мая также можно будет купить в этих магазинах. За март-апрель более 50 предприятий Петербурга переориентировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты.

"В Петербурге в день выпускают: около 70 тыс. л кожных антисептиков и почти 300 тыс. л хлорактивных средств. В сутки в городе производят больше 450 тыс. масок. По сравнению с мартом производство увеличено в пять раз. На предприятиях Петербурга производят также порядка 30 тысяч гигиенических комбинезонов и 14 тыс. одноразовых защитных костюмов", - добавили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявлено 7 404 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 674 человека, умерли 53.