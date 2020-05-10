Менее 1 тыс. нарушений режима самоизоляции зафиксировали в Москве 9 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Нарушения режима самоизоляции 9 мая в Москве не были массовыми, в этот день было составлено менее 1 тыс. протоколов. В целом, москвичи ответственно относятся к соблюдению социального дистанцирования, сообщил ТАСС в воскресенье начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"9 мая было составлено около 990 протоколов за нарушение режима самоизоляции, это самый низкий показатель за весь период. Граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений и почти не нарушали его", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что парковые и другие рекреационные зоны в городе закрыты, в том числе выход на набережные и смотровые площадки. "Эти нарушения были зафиксированы во дворах, около объектов торговли, на пешеходных зонах или спортивных площадках. Нарушения в День Победы не носили массовый характер, граждане преимущественно остаются дома", - заключил Данчиков.

1 мая он сообщил ТАСС, что около 1,4 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции составляют в Москве ежедневно на протяжении недели. Затем он уточнил, что около 6 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции в Москве составлено за первые четыре дня майских праздников, при этом за 5 мая количество подобных нарушений составило порядка 1,2 тыс.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.