ЯНАО запустит дополнительные авиарейсы из региона к концу учебного года

ТАСС, 10 мая. Власти Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) запустят дополнительные авиарейсы из региона к концу учебного года, несмотря на убытки. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram глава округа Дмитрий Артюхов.

"Количество рейсов было значительно уменьшено. Запрос сейчас на конец мая - начало июня традиционно растет, северяне хотят вывозить детей. На этой неделе мы окончательно решим, как будет увеличено число рейсов, обязательно это сделаем. Сразу скажу, это убытки, потому что все равно самолеты будут полупустые, имеется ввиду, что будут возвращаться обратно пустыми, но мы это сделаем, чтобы увеличить число билетов для выезда северян к местам отпуска", - сказал он в видеообращении к жителям.

Артюхов уточнил, что дополнительные рейсы будут запущены к концу учебного года, а продажи билетов начнутся уже на следующей неделе.