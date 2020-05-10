Ржевский мемориал могут открыть в День памяти и скорби

ТАСС, 10 мая. Российское военно-историческое общество (РВИО) рассматривает возможность проведения церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса в День памяти и скорби 22 июня. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе общества.

"Полная строительная готовность монумента, включая благоустройство, создание экспозиции музейного павильона была обеспечена еще в конце апреля. Однако, с учетом эпидемиологической ситуации церемония открытия была перенесена на более позднее время. Сейчас рассматривается предложение ветеранов открыть мемориал 22 июня - в годовщину начала Великой Отечественной войны", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РВИО Александра Баркова.

22 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Ранее пресс-служба управления Росреестра по Тверской области сообщила, что запланированное на День Победы торжественное открытие Ржевского мемориала перенесено из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

По мнению Баркова, ржевский монумент является уникальным в своем роде. "Бронзовая скульптура высотой 25 м и весом порядка 80 тонн визуально парит над землей, этот эффект достигается за счет того, что бронзовая скульптура опирается 30-тонный стальной каркас высокой прочности, который почти не виден на фоне неба. Мы надеемся, что комплекс станет тем местом, где встречаются поколения, которые бережно хранят память о великом подвиге героев как погибших на Ржевско-Вяземском выступе, так и всех, кто отдал жизнь на полях Великой Отечественной войны", - приводит его слова пресс-служба.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 года по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около миллиона человек.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Возведен на спонсорские деньги и пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.