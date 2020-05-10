{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ржевский мемориал могут открыть в День памяти и скорби

Строительство объекта полностью завершилось в конце апреля

ТАСС, 10 мая. Российское военно-историческое общество (РВИО) рассматривает возможность проведения церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса в День памяти и скорби 22 июня. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе общества.

"Полная строительная готовность монумента, включая благоустройство, создание экспозиции музейного павильона была обеспечена еще в конце апреля. Однако, с учетом эпидемиологической ситуации церемония открытия была перенесена на более позднее время. Сейчас рассматривается предложение ветеранов открыть мемориал 22 июня - в годовщину начала Великой Отечественной войны", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РВИО Александра Баркова.

22 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Ранее пресс-служба управления Росреестра по Тверской области сообщила, что запланированное на День Победы торжественное открытие Ржевского мемориала перенесено из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

По мнению Баркова, ржевский монумент является уникальным в своем роде. "Бронзовая скульптура высотой 25 м и весом порядка 80 тонн визуально парит над землей, этот эффект достигается за счет того, что бронзовая скульптура опирается 30-тонный стальной каркас высокой прочности, который почти не виден на фоне неба. Мы надеемся, что комплекс станет тем местом, где встречаются поколения, которые бережно хранят память о великом подвиге героев как погибших на Ржевско-Вяземском выступе, так и всех, кто отдал жизнь на полях Великой Отечественной войны", - приводит его слова пресс-служба.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 года по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около миллиона человек.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Возведен на спонсорские деньги и пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Орловская область с 12 мая откроет парки, ярмарки и рынки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС