Все жители военного городка в Пугачеве вернулись в свои дома

ИЖЕВСК, 10 мая. /ТАСС/. Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые покинули ранее из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава Малопургинского района республики Сергей Юрин.

"Да, все [жители] вернулись", - сказал Юрин.

Он также уточнил, что авиация на сегодня закончила проливку территории, на которой возник пожар.

"Да, [авиация] закончила работать. Но [военные] остаются до утра. Утром будет принято решение [о необходимости тушения с воздуха], ночью беспилотник будет отслеживать ситуацию", - добавил собеседник, по словам которого хлопки на территории бывшего арсенала раздаются примерно раз в полчаса - час.

Ранее в субботу власти начали эвакуацию маломобильных жителей с территории бывшего военного городка, другие граждане покидали населенный пункт самостоятельно. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили, что на ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там организовали питание, дезинфекцию, всех обеспечили средствами индивидуальной защиты. Часть людей переехала к родственникам и друзьям.

В воскресенье после вечернего заседания оперативного штаба, власти разрешили жителям с 17:00 мск возвращаться в свои дома.

Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России большая часть возгораний на территории бывшего военного арсенала ликвидирована, ситуация нормализовалось.

О взрывах в Пугачево

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью в 300 га с детонацией снарядов, которые остались там с момента крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

В апреле 2019 года председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов заявлял, что компания "Форпост Балтики Плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала. Охрану объекта осуществляют сотрудники Росгвардии. Сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Малопургинского района осуществляют еженедельный мониторинг периметра и прилегающей территории бывшего арсенала, в том числе с использованием технических средств наблюдения.