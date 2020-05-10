В Дагестане из-за обвала горной породы без автомобильного сообщения остались семь сел

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Обвал горной породы перекрыл дорогу в одном из районов Дагестана, в результате без автомобильного сообщения остались семь населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по региону.

"От диспетчера ЕДДС Рутульского района поступила информация о том, что на проезжую часть автодороги районного значения между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш произошел обвал горной породы. Жертв и пострадавших нет. Без автомобильного сообщения 7 населенных пунктов, 628 домов, 3 132 человека, 20 соцобъектов", - говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями аварийно-восстановлительные работы запланированы на 09:00 мск 11 мая. По информации от глав сельских поселений, среди населения тяжелых больных нет, лекарственными средствами и продовольствием жители обеспечены.