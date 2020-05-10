{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане из-за обвала горной породы без автомобильного сообщения остались семь сел

В этих населенных пунктах живут более 3 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Обвал горной породы перекрыл дорогу в одном из районов Дагестана, в результате без автомобильного сообщения остались семь населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по региону.

"От диспетчера ЕДДС Рутульского района поступила информация о том, что на проезжую часть автодороги районного значения между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш произошел обвал горной породы. Жертв и пострадавших нет. Без автомобильного сообщения 7 населенных пунктов, 628 домов, 3 132 человека, 20 соцобъектов", - говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями аварийно-восстановлительные работы запланированы на 09:00 мск 11 мая. По информации от глав сельских поселений, среди населения тяжелых больных нет, лекарственными средствами и продовольствием жители обеспечены.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Орловская область с 12 мая откроет парки, ярмарки и рынки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС