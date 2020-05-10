В Греции с 11 мая возобновят работу промтоварные магазины, автошколы и лицеи

АФИНЫ, 10 мая. /ТАСС/. Часть предприятий розничной торговли, автошколы и лицеи возобновляют работу с понедельника в Греции. Будут разрешены поездки на острова работникам открывающихся там предприятий. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

"Завтра мы сделаем еще один шаг, перейдем ко второму этапу снятия ограничительных мер, связанных с возобновлением деятельности предприятий торговли и возвращением учащихся третьего курса лицеев в свои классы", - сказал Хардалиас. По его словам, с понедельника вернутся на работу 155 тыс. 962 работника, то есть 22,5% персонала, которые приостановили работу в рамках применения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Возобновляют деятельность 66 тыс. 10 компаний, то есть 25% от всего числа предприятий, деятельность которых была приостановлена", - сказал он.

Замминистра также сообщил, что с понедельника дополнительно разрешаются поездки на греческие острова и переезды между островами только "владельцам и работникам компаний, которые возобновляют работу с завтрашнего дня". С марта поездки с материковой части Греции на острова были разрешены только их постоянным жителям.

Хардалиас уточнил, что с понедельника разрешено открыть магазины по продаже аудио- и видеотехники, текстиля, строительных материалов, ковров, напольных и настенных покрытий, бытовых электроприборов, мебели, освещения и других предметов домашнего обихода, студий музыкальных и видеозаписей, игрушек, всех видов одежды, обуви и кожгалантереи, косметики, часов и ювелирных украшений, а также подержанных товаров. Разрешено также возобновить деятельность магазинам и пунктам по аренде и прокату спортивного снаряжения, аренде видеокассет и дисков, а также других видов товаров личного или домашнего пользования. С 11 мая смогут возобновить работу продавцы текстиля, одежды и обуви, а также других товаров на открытых уличных городских рынках. Снова начинают работу школы автолюбителей, предприятия, занимающиеся азартными играми и принимающие от клиентов ставки в своих помещениях, а также фирмы, оказывающие диетические услуги.

Владельцы магазинов ответят за соблюдение соцдистанции

Что касается мер защиты от коронавируса, то, по словам замминистра, в дополнение к ношению масок покупатели должны продолжать соблюдать социальную дистанцию. Владельцы магазинов будут нести ответственность за то, сколько людей входит в каждый магазин. Максимально допустимое количество людей (сотрудников и клиентов) в основной зоне рассчитывается следующим образом: до 20 кв. м. - четыре человека, от 20 до 100 кв. м. - четыре человека + один человек на 10 кв. м., более 100 кв. м. - 12 человек + один человек на 15 кв. м. В случае, если площадь магазина превышает 300 кв. м. и его работа ведется более чем на одном уровне, то допускается по 1 человеку на 10 кв. м. площади.

Для открытых рынков, которые в разные дни недели открываются на различных улицах городов, установлено минимальное расстояние в 5 м между прилавками продавцов. На рынки допускается не более 50% от прежнего числа торговцев для того, чтобы избежать толп. Должна поддерживаться минимальная социальная дистанция между людьми в 1,5 м.

Согласно предписанию, магазины будут открываться в 10 часов утра, кроме тех, которые торгуют красками и другими промышленными товарами. Им разрешено начинать рабочий день с 7 часов утра. Настоятельно рекомендуется использовать защитные маски для персонала и клиентов. Кроме того, не рекомендуется использовать лифты. В случае необходимости их использования допустимый предел занятости составляет 40%. Если есть эскалаторы, то лифт могут использовать только инвалиды, пожилые люди и работники для снабжения самого магазина.

Хардалиас предупредил, что, несмотря на то, что снимается все больше ограничений, все должны продолжать выполнять требования по защите от коронавируса. "Никто не может точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация через 10-15 дней. Пусть вас не обманывает сегодняшняя статистика инфицирования. Очевидно, что мы не можем постоянно находиться в закрытых помещениях, но куда бы мы ни пошли, мы должны соблюдать гигиенические меры: мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски", - подчеркнул замминистра.

Постепенное снятие ограничений

28 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации представил план поэтапного снятия ограничений, рассчитанный на два месяца - май и июнь. С 4 мая были сняты ограничения на неоправданный выход граждан из домов и передвижения на транспорте, введенные в Греции с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Были разрешены индивидуальные виды спорта на открытом воздухе и на море, но организованные пляжи пока закрыты.

С 4 мая открылись магазины продажи компьютеров, книг, цветов, спортивных товаров, оптики и слуховых приборов, парикмахерские, центры красоты и эстетики, солярии, а также станции техконтроля автомобилей. С этого дня стало обязательным ношение медицинской или самодельной тряпочной маски для граждан в общественном транспорте и такси, больницах, поликлиниках и диагностических центрах, а также в лифтах.

С 11 мая начинается учеба в последних классах лицеев, а с 18 мая - в других классах лицеев и гимназий. Начальные школы и детские сады пока останутся закрытыми. Церкви на данный момент открыты только для личного поклонения, а с 17 мая, как ожидается, верующие смогут принять участие в Божественной литургии и других службах при соблюдении установленных правил, включая социальную дистанцию. С 1 июня начнут работу предприятия общественного питания при выполнении условий, которые будут согласованы к тому времени. С этого же времени должны открыться гостиницы, работающие круглогодично. В течение июня, в зависимости от развития событий, будут постепенно сниматься ограничения на остальную часть экономической деятельности. Тогда же, как ожидается, должны заработать и отели, которые функционируют сезонно.

В Греции, в отличие от ряда европейских стран, сравнимых с ней по площади территории и численности населения, зафиксировано сравнительно мало случаев инфицирования новым коронавирусом и смертельных исходов. По мнению экспертов, это результат вовремя введенных правительством жестких ограничений на выходы жителей из дома и перемещения по улицам, а также выписывавшихся штрафов за нарушения. По данным на воскресенье, с 27 февраля число заразившихся коронавирусом в стране составило 2 тыс. 716. От инфекции за более чем два месяца умер в общей сложности 151 человек.