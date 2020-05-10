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Пандемия коронавируса нового типа

Орловская область с 12 мая откроет парки, ярмарки и рынки

Как отметил глава региона, на втором этапе планируется открыть непродовольственные магазины

ТАСС, 10 мая. Орловская область с 12 мая на первом этапе снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции разрешит работу ярмарок и рынков, а также откроет парки и скверы. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram.

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"Что касается постановления и тех направлений, которые мы считаем возможным открыть уже с 12 мая. Мы открываем, если можно так сказать, парки и скверы, детские площадки, для того, чтобы была возможность погулять там или позаниматься спортом. Мы даем возможность деятельности организациям, осуществляющим розничную торговлю продуктами питания, семенами, саженцами и иными товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках, а также организаций, обеспечивающих функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований Орловской области, за исключением городов Мценск и Болхов, Болховского района", - сказал Клычков.

Решение ограничить работу рынков и ярмарок в Болховском районе и Мценске Клычков объяснил большим числом заболевших. К 10 мая, по данным оперативного штаба региона, в Орловской области выявлено 1023 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них 391 - в Орле, 162 в городе Мценск и Мценском районе, 57 - в Болховском районе. В последнем был зарегистрирован очаг.

На втором этапе в регионе планируется открыть непродовольственные магазины, уточнил глава региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия коронавируса нового типа
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