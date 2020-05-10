Власти Москвы разъяснили порядок оформления пропусков для волонтеров "Лиза Алерт"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" смогут самостоятельно оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве, когда будет верифицирована достоверность их данных. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Ранее СМИ сообщили, что добровольцам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Москвы и Московской области аннулировали пропуска.

"Цифровые пропуска ряда граждан, оформленные на АНО "Центр поиска пропавших людей", были аннулированы, поскольку их трудоустройство в данной организации не было подтверждено по данным Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России. ДИТ Москвы совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы находятся на связи с руководством АНО "Центр поиска пропавших людей", которое уже сформировало и предоставило данные по своим работникам, которым необходимо выдать пропуск. Если корректность поданных данных будет подтверждена, то с 08:00 мск 11 мая данные сотрудники смогут самостоятельно оформить "цифровой пропуск для работающего" на сайте nedoma.mos.ru", - сказали в пресс-службе.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте в Москве можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После того, как вы оформите цифровой пропуск на себя и укажете в нем номер автомобиля, вам необходимо проверить, действителен ли ваш пропуск. Сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru. Кроме того, после того, как вы проверите, что ваш пропуск действителен, проверьте номер своего автомобиля в базе автомобилей на сайте https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/, чтобы не получить штраф.