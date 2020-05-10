В Казахстане завершилось действие режима ЧП, но карантинные меры сохраняются

НУР-СУЛТАН, 10 мая. /ТАСС/. Действие режима чрезвычайного положения, который из-за пандемии коронавируса был введен в Казахстане в середине марта, завершилось с наступлением понедельника по местному времени (21:00 мск 10 марта). При этом существующие карантинные меры в различных регионах страны по-прежнему сохраняются.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне ситуации вокруг инфекции 15 марта подписал указ о введении со следующего дня режима чрезвычайного положения. В рамках него вступил в силу широкий ряд ограничений, направленных на недопущение дальнейшего распространения коронавируса.

Также дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны.

Изначально действие режима ЧП должно было завершиться 15 апреля, однако ближе к этой дате власти приняли решение продлить его до конца месяца. 29 апреля президент подписал новый указ о дополнительном продлении сроков действия чрезвычайного положения до 00:00 11 мая.

Смягчение мер

К концу апреля власти приступили к постепенному смягчению карантинных мер, в первую очередь в Нур-Султане и Алма-Ате. В крупнейших городах республики, в частности, возобновилась деятельность предприятий сферы промышленности, строительной отрасли и некоторых видов услуг. При этом подчеркивалась важность соблюдения необходимых требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Позже, 27 апреля, государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте приняла решение о поэтапном смягчении ограничительных мер в других регионах страны. В этот перечень попали промышленные предприятия, компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины, организации транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг, банки и организации финансового сектора.

Руководителям регионов также было поручено обеспечить с 27 апреля доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам в соответствии с правилами, выработанными региональными штабами.

Кроме того, 29 апреля госкомиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая возобновили работу во всех регионах страны. Это непродовольственные магазины площадью до 500 кв. м; фотосалоны и цветочные киоски; парикмахерские (по записи); медицинские центры и стоматологические клиники (по записи); компании, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом; рекламные агентства; адвокаты и нотариусы; микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды и обменные пункты; компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Ранее правительство страны в связи с введением режима чрезвычайного положения из-за распространения нового коронавируса приостановило практически все пассажирские авиаперевозки по внутренним и международным маршрутам. В мае казахстанские компании возобновили полеты между несколькими крупными городами страны. Рейсы выполняются при повышенных мерах санитарной безопасности, с меньшим количеством пассажиров и их особой рассадкой в салоне. Также всем без исключения пассажирам необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции со сроком действия семь календарных дней с даты выдачи.

Что дальше?

В воскресенье пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что 11 мая Токаев проведет заседание госкомиссии по обеспечению режима ЧП, на котором выступит с заявлением о текущей ситуации с коронавирусом и определит дальнейшие шаги после завершения действия чрезвычайного положения.

К настоящему времени в Казахстане подтверждены более 5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 1,9 тыс. пациентов выздоровели, 31 человек умер.