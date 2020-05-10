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Глава Коми обещал не создавать мусорные полигоны при угрозе людям или экологии

Владимир Уйба также отметил, что полигоны нельзя строить в республике, где 80% территории занимают леса

СЫКТЫВКАР, 10 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми не будут поддерживать проекты строительства мусорных полигонов, если это будет угрожать жизни и здоровью людей или будет представлять угрозу для природы. Об этом сказал в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

Ранее он выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и сказал, что не станет его поддерживать.

"Проект не может быть ничем оправдан, если несет угрозы жизни и здоровью людей и экологии. Это моя принципиальная позиция. Тем более нельзя стоить полигоны в республике, где 80% территории занимают шикарные северные леса, есть чистые северные реки. Сама природа говорит, что не надо этого делать", - сказал Уйба, отвечая на вопросы от жителей региона, нет ли угрозы, что при отказе от строительства полигона в "Шиесе" его могут построить в другом месте. Видеообращение врио главы республики размещено на официальной странице Коми во "Вконтакте".

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство вызвало общественный резонанс, в Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес.

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