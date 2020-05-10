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Пандемия коронавируса нового типа
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Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

При этом премьер страны отметил, что время полностью отменять его еще не настало
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало. Об этом объявил в воскресенье глава британского правительства Борис Джонсон во время телевизионного обращения к нации.

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"С этой среды мы разрешим людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице, вы можете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места", - сказал премьер. Он также заявил, что люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

Премьер допустил, что на следующем этапе послаблений с 1 июня в стране могут заработать магазины и школы, а с июля - некоторые отели и общественные места. В то же время он предупредил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все послабления могут быть отменены, добавив, что штрафы за нарушения карантина будут увеличены.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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