Власти штата Нью-Йорк ввели запрет на посещение домов престарелых

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк запретили посещение домов престарелых и обязали всех сотрудников носить защитные маски. Об этом заявил в воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо, выступая на встрече с журналистами. Трансляция велась на его сайте.

Куомо отметил, что дома престарелых стали одним из очагов пандемии в Нью-Йорке. "Уязвимые слои населения находятся в месте повышенной опасности, - подчеркнул он. - Сегодня мы принимаем дополнительные меры по защите пожилых людей, находящихся в домах престарелых".

По словам Куомо, немедленно вступает в силу запрет, согласно которому родным и друзьям пациентов запрещается навещать их в этих учреждениях. Исключения будут сделаны в тех случаях, когда члены семьи захотят проститься с умирающим пожилым родственником. Губернатор подчеркнул, что больницы штата готовы оказывать домам престарелых помощь в работе с пациентами, заразившимися коронавирусом.

По словам губернатора, сотрудники домов престарелых обязаны будут использовать средства личной защиты при контакте с инфицированными или имеющими характерные признаки заражения, а также носить маску на работе. Все работники будут каждые 12 часов измерять температуру, а также проходить обследование на заражение каждые две недели. Кроме того, руководство домов престарелых обязано отныне в течение суток уведомлять о случаях заражения или летальных исходах, связанных с коронавирусом, самих клиентов учреждений и членов их семей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 78,9 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 280 тыс. умерли.