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Пандемия коронавируса нового типа

Spiegel: МВД Германии отстранило от работы сотрудника, назвавшего пандемию ложной тревогой

По его мнению, опасность нового коронавируса "не выше, чем при многих других вирусах", а принятые федеральным правительством страны меры наносят гражданам больше вреда, чем пользы

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел ФРГ отстранило от работы одного из сотрудников, который назвал распространение коронавируса "глобальной ложной тревогой". Об этом сообщил в воскресенье портал Der Spiegel.

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По его информации, служащий по собственной инициативе написал почти 80-страничный доклад, посвященный пандемии вызываемого коронавирусом заболевания, который полностью противоречит официальной позиции властей ФРГ. Он распространил его по внутренней электронной почте, а также направил крупному дистрибьютору. В выходные статья была размещена на одном из правоконсервативных сайтов. Там сотрудник представлен в роли осведомителя, выдавшего секреты министерства.

По мнению автора доклада, опасность, которую представляет новый коронавирус, "не выше, чем при многих других вирусах", а меры, принятые федеральным правительством ФРГ, наносят гражданам больше вреда, чем пользы. Сотрудник работал в отделе по управлению кризисными ситуациями и защите населения. В то же время к работе кризисного штаба по борьбе с последствиями пандемии его не привлекали. В МВД ФРГ случившееся вызвало серьезный переполох, особенно учитывая тот факт, что свой доклад автор напечатал на официальной бумаге ведомства. Это создало ощущение, что документ отражает позицию МВД.

В субботу по Германии прокатились протесты против ограничений, введенных властями в связи с пандемией. Самая крупная акция - в Штутгарте - собрала более 10 тыс. человек. В Берлине из рядов демонстрантов в полицейских летели бутылки и камни, были задержаны более 100 человек.

Федеральные и региональные власти Германии 6 мая договорились о некотором ослаблении действующих ограничений социальных контактов, но продлили их до 5 июня. Было разрешено встречаться не более чем двум семьям. В то же время вопрос ослабления мер по-прежнему остается в компетенции властей федеральных земель.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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