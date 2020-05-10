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Пандемия коронавируса нового типа

Представитель ВОЗ в РФ считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Мелита Вуйнович отметила, что "случаи заражения продолжают наблюдаться, но прирост их стабилизировался"
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Рейтинг прироста случаев заражения коронавирусом в последние дни позволяет рассчитывать, что Россия вышла на плато. Об этом в телефонном интервью изданию Bloomberg заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

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"Случаи заражения продолжают наблюдаться, но прирост их стабилизировался, - сказала Вуйнович. - Мы надеемся, что то, что мы наблюдаем последние несколько дней - это плато".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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