Власти Коми рекомендовали работодателям принимать на вахты местных жителей

СЫКТЫВКАР, 10 мая. /ТАСС/. Компаниям, работающим на территории Республики Коми, рекомендовано принимать в первую очередь местных жителей на вахтовую работу и стройки за бюджетные средства. Так в регионе намерены решить проблему безработицы - ее уровень возрос в два раза - с 1,4% на 1 января этого года до 2,8% на начало мая, сообщил в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы фиксируем рост безработицы с января по апрель в два раза, на 1 января было 1,4%, сейчас 2,8%. Причины на поверхности - закрывается большое количество малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, не выдержавших ограничений в связи с пандемией. Мы приняли решение, что если начинается стройка на бюджетные средства, то нанимать на работы жителей республики, это обязательное условие. Всем основным работодателям говорим, что не надо везти работников на вахты из других регионов, у нас достаточно рабочей силы, привлекайте на вахту жителей Коми", - сказал Уйба в еженедельном видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице региона во "Вконтакте".

Помимо этого, отметил он, те жители, которые остались без работы и по какой-то причине не могут претендовать на максимальное пособие по безработице (12130 рублей плюс северный районный коэффициент и выплата на каждого ребенка по 3 тыс. рублей), получат единовременную помощь из бюджета региона в размере 5 тыс. рублей.

Еще одна мера поддержки - социальный контракт, по которому люди проходят переобучение, открывают для себя новую специальность или новое дело. "С начала этого года заключено 1585 таких контрактов, из них 200 - в апреле. Коми получит в ближайшие три года на это по 500 млн рублей из федерального бюджета", - сообщил Уйба.

Также власти намерены помочь с трудоустройством выпускникам колледжей. "Мы расширим целевого набора в колледжи, отработаем вопрос с работодателями, какие специалисты и в каком объеме нужны, чтобы было ребята были трудоустроены", - добавил врио главы Коми.