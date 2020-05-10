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Пандемия коронавируса нового типа

Митрополит Иларион объяснил возникновение вспышек коронавируса в некоторых монастырях

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что это произошло, поскольку некоторые священники проигнорировали предписание патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводить богослужения без прихожан из-за ситуации с распространением инфекции

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вспышки коронавируса возникли в ряде монастырей Русской православной церкви (РПЦ), поскольку некоторые священники проигнорировали предписание патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводить богослужения без прихожан из-за ситуации с распространением инфекции. Об этом заявил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в воскресенье председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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"Каждый монастырь - это большой коллектив, и очень трудно в монастыре изолировать всех, чтобы никто ни с кем не виделся, не общался: проходили богослужения, были общие трапезы, не сразу, конечно, монастыри сориентировались. Но надо сказать и следующее: в некоторых монастырях не очень внимательно отнеслись к тому, что говорил патриарх, что говорили архиереи, и было такое шапкозакидательское отношение: говорили, что вот, мы не должны ничего бояться, Бог нас спасет", - сказал митрополит Иларион.

Глава ОВЦС напомнил, что ряд священников "призывали не бояться вируса, призывали ходить в храмы". "Некоторые из этих священнослужителей уже сейчас лежат в гробу, другие лежат под аппаратом искусственной вентиляции легких. Поэтому, я думаю, нельзя шутить с такими вещами, нельзя бравировать своим православием, когда гражданские и церковные власти призывают к осторожности", - отметил митрополит Иларион.

Он также выразил надежду, что "и из этой печальной истории будут извлечены уроки, и что в дальнейшем в монастырях будут ответственно относиться к тому, что говорит высшая церковная власть".

С 13 по 19 апреля церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье должны были проходить без прихожан в связи с требованием санитарных властей. РПЦ также продлила ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, с 29 апреля до особого распоряжения. Согласно распоряжению патриарха Кирилла, священнослужители, не соблюдающие указания об ограничении распространения коронавирусной инфекции, будут привлекаться церковью к ответственности вплоть до предания церковному суду.

Из-за вспышки коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в селе Дивеево Нижегородской области был введен карантин. Сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры также сообщал о том, что главный врач лавры и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулин) умерли из-за коронавируса.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
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