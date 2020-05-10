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В РПЦ выступили против политизированных изображений в храмах

Митрополит Иларион отметил, что изображения, связанные с боевыми действами, не должны вызывать распри среди верующих

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Изображения, связанные с боевыми действами, могут присутствовать в православных храмах, но они не должны быть политизированными и вызывать распри среди верующих. Об этом заявил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в воскресенье председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

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"Храм - это не то место, где должны изображаться военные парады, храм - это место молитвы, и я думаю, что все композиционное убранство храма должно быть подчинено этой цели. Конечно, воинский храм - это и место поминовения. Там могут быть изображения, связанные с войной, с военными действиями, но они не должны быть политизированными, они не должны вызывать разделение или разногласие. И, конечно, в храмах не должно быть портретов гонителей церкви", - заявил глава ОВЦС.

По его мнению, это исключает возможность, чтобы в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, который имеет статус главного храма Вооруженных сил России, было изображение Иосифа Сталина. "Конечно же, изображений Сталина в православном храме не должно быть. Дело в том, что Сталин был гонителем церкви, на его совести кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников церкви Русской", - добавил митрополит Иларион.

Ранее в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ. В частности, на снимках были видны фрагменты мозаики с изображением президента России Владимира Путина, ряда других политических деятелей современной России, а также Сталина.

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил ТАСС 1 мая, что мозаика с изображением первых лиц государства переделывается в мастерской-изготовителе, изображения первых лиц государства будут с нее убраны. В настоящий момент строительство храма завершено, однако его освящение отложено из-за пандемии коронавируса.

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