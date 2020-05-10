Все бригады скорой помощи в Подмосковье обеспечены средствами индивидуальной защиты

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Все бригады скорой медицинской помощи Московской области обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты. Информация о нехватке защитных костюмов не соответствует действительности, об этом сообщил ТАСС в воскресенье главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что сотрудникам подмосковных подстанций скорой помощи приходится работать в строительных костюмах вместо защитных медицинских из-за их нехватки.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все бригады скорой медицинской помощи обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, защитными очками, специальными защитными костюмами, бахилами, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, которые соответствуют необходимым классам защиты. Сообщений о нехватке средств индивидуальной защиты у выездных бригадах от медицинского персонала к руководству Московской областной станции скорой медицинской помощи не поступало", - сказал он.

Он добавил, что на всех подстанциях ведется строгий учет необходимого запаса медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. На текущий момент по данным категориям сформирован необходимый резерв.