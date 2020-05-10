Прибывающих в Британию из Франции не будут помещать на карантин

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого ими была достигнута договоренность не помещать путешественников из Франции на карантин на британской территории. Об этом сообщил в своем заявлении Елисейский дворец.

Как в нем отмечается, лидеры двух стран "подчеркнули необходимость тесного двустороннего, а также европейского и международного сотрудничества в деле борьбы против COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)".

"Они обсудили риск нового занесения инфекции из-за рубежа в условиях, когда уровни числа заболевших в государствах снижаются. В этой связи президент Французской Республики и британский премьер достигли договоренности совместно работать над определением конкретных мер. Данное сотрудничество представляется особенно необходимым в силу соседства двух стран", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "на данный момент не будет применяться никаких карантинных мер в отношении путешественников, прибывающих [в Великобританию] из Франции". "Все меры как с той, так и с другой стороны будут приниматься в согласованном порядке и на взаимной основе", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что будет создана межправительственная рабочая группа с тем, чтобы обеспечить данное сотрудничество на ближайшие недели.