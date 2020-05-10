Суд 25 мая продолжит рассмотрение иска к экс-кандидату в губернаторы Петербурга Бортко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга 25 мая вернется к рассмотрению иска агентства "Реклама-центр", которое требует от бывшего кандидата в губернаторы Петербурга и режиссера Владимира Бортко более 4 млн рублей долга за услуги, оказанные в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщается в картотеке суда.

"Судебное заседание - 25 мая в 16:30 мск", - отмечено в картотеке.

На предварительном заседании по иску 11 марта суд удовлетворил ходатайство представителя режиссера об истребовании ряда документов. В частности, речь идет об обращении Санкт-Петербургской избирательной комиссии в ГУ МВД по городу и Ленинградской области с просьбой проверить законность деятельности агентства "Реклама-центр".

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на исковые требования сообщала, что в июне прошлого года между агентством и Бортко, который на тот момент являлся кандидатом в губернаторы Петербурга, был заключен договор в порядке исполнения положений закона "О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга". Согласно этому документу, организации, оказывающие услуги по размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих работ. Из искового заявления следует, что ООО "Реклама-центр" исполняло обязательства по договору в период с июня по август 2019 года, а оплата Бортко проведена только за июнь и июль.

Сам Бортко сообщал ТАСС, что речь идет о "выдуманном долге". По его словам, указанная рекламная организация требовала большую оплату за услуги, а предвыборный штаб экс-кандидата решил, что необходимо заключить договор с новой компанией, что и были сделано. В горизбиркоме ТАСС сообщали, что, согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов. Бесплатное выполнение работ, оказание услуг юридическими лицами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами, запрещено.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В них приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Режиссер Бортко, ранее зарегистрированный в качестве кандидата от КПРФ, отказался от участия в выборах, 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилия была вычеркнута из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах. Беглов одержал победу в первом туре, набрав 64,43% голосов.