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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане с 12 мая отменили пропуска для выхода из дома в режиме самоизоляции

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Получение пропусков перестанет быть обязательным условием для выхода из дома в режиме самоизоляции в Республике Татарстан, следует из опубликованных на официальном портале правовой информации региона постановлений.

Постановление кабинета министров Татарстана №375 "О признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан" отменяет действие всех принятых с 19 марта в связи с пандемией коронавируса ограничений, в новом постановлении "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" необходимость получения пропусков не предусмотрена, самоизоляция носит рекомендательный характер.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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