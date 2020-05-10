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Пандемия коронавируса нового типа

В Сочи из больницы сбежала пациентка с коронавирусом

Девушка прибыла в город из Москвы

КРАСНОДАР, 10 мая. /ТАСС/. Пациентка, которая 25 апреля прибыла в Сочи из Москвы и у которой подтвердился коронавирус, сбежала из больницы. Ее разыскивает полиция, так как она представляет угрозу здоровью окружающих, сообщили журналистам в региональном оперштабе.

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"Из больницы Сочи сбежала пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 28-летняя женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. У нее взяли тесты на коронавирус, 5 мая диагноз подтвердился. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клинически заболевание не проявлялось.

"В ночь с 8 на 9 мая она [пациентка] сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы", - добавили в оперштабе.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1 929, вирус выявлен в том числе у 106 детей, 22 пациента умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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