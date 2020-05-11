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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов с COVID-19

Как сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, такие медработники должы получать стимулирующую выплату в соответствии с постановлением правительства, она определяется от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от отработанного времени

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Региональные власти не должны экономить на стимулирующих выплатах медицинскому персоналу, оказывающему помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказала журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

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"Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета. В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили. Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с постановлением правительства, она определяется... от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал", - сказала она.

Семенова пояснила, что симулирующая надбавка выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. Если медработник работает на 0,5 ставки, то получает 50% от выплаты, а если на две ставки, то одну. "При этом выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу - например, по причине отпуска или больничного - пропорционально числу отработанных в течение месяца смен. Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций "оптимизировать" выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 "по минутам", не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки", - подчеркнула замминистра.

Ранее Минздрав России перечислил в регионы средства для стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Выплаты за апрель должны быть осуществлены не позднее 15 мая. Перечень подразделений медорганизации и должностей медработников, на которых они распространяются, определяют главврачи на местах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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