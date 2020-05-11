В Испании вступает в силу новый этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии

МАДРИД, 11 мая. /ТАСС/. Новый этап ослабления ограничений, введенных в Испании из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания, который затронет половину населения страны, вступает в силу в понедельник. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может осуществляться разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

Так, пока к новым послаблениям оказались не готовы среди прочего ни Мадрид, ни Барселона. Региональное руководство автономного сообщества Мадрид просило центральное правительство позволить перейти на следующую фазу, однако после анализа ситуации кабмин королевства решил повременить с дальнейшим смягчением мер в этой области.

При этом около половины населения страны проживает в регионах, где власти согласились ввести новые послабления. С понедельника этим жителям Испании будет разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. Тем не менее, будет нельзя собираться группами, превышающими 10 человек.

Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц. Также все еще запрещено навещать пожилых людей, которые находятся в домах престарелых. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают.

Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, при этом одновременно может быть занято не более 50% обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента. Торговые точки до 400 кв. м будут открыты для посетителей, но с ограничениями на одновременное посещение. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов. Все еще необходимо в обязательном порядке носить маски в общественном транспорте и сохранять дистанцию.