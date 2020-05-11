Politico: в США контакты заболевших COVID-19 отслеживают с помощью устаревших технологий

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Госучреждения сферы здравоохранения США вынуждены использовать факсимильные аппараты, устаревшие электронные таблицы и бумажную документацию для обмена информацией, отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, и измерения скорости распространения инфекции. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico .

По ее данным, государственная система здравоохранения, начиная с Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США и заканчивая местными учреждениями, опирается на технологии прошлого века, которые замедляют усилия по отслеживанию инфицированных, измерению скорости распространения коронавирусной инфекции, а также координации ресурсов.

Как подчеркивает издание, в ситуации, при которой по меньшей мере 35 штатов отменяют распоряжения о запрете жителям покидать свои дома без крайней необходимости, важно "усиленное наблюдение в режиме реального времени за тем, как распространяется заболевание, прежде чем оно выйдет из-под контроля".

"Наши возможности выполнять работу по отслеживанию затруднены, - приводит издание слова координатора штата Вашингтон по борьбе с коронавирусом Ракель Боно. - У нас нет как такового единого хранилища данных для отслеживания". Она добавила, что документация и отчетность ведется "главным образом вручную". Такое происходит по всей стране, отмечает Politico. При этом, по сведениям газеты, властям было известно о данной ситуации еще до пандемии.

Между тем, как сообщила в воскресенье газета The Washington Post, на прошлой неделе в межведомственной рабочей группе, созданной ранее Белым домом в целях борьбы с коронавирусом в США, "разгорелись споры" по поводу данных, используемых правительством для отслеживания распространения заболевания. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс подвергла критике руководителя ЦКПЗ Роберта Редфилда за использование устаревших технологий.

"ЦКПЗ не предоставляет ничего такого, чему я могла бы доверять", - цитируют Биркс источники газеты. Как отмечает издание, Редфилд попытался защищаться, но остальные члены группы настояли на том, что ЦКПЗ необходимо перейти на более современные технологии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 79,3 тыс. человек.