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В МЧС создали систему управления подразделениями беспилотной авиации

В нее входят 80 организационно-контролирующих подразделений и 170 подразделений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Система управления подразделениями беспилотной авиации (БАС) создана в структуре МЧС РФ, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Для эффективного использования беспилотных авиационных систем в интересах МЧС созданы система управления подразделениями беспилотной авиации и система применения БАС, обеспечивающие решение всего круга задач, возлагаемых на беспилотную авиацию МЧС России. В нее входят 80 организационно-контролирующих подразделений и 170 подразделений, эксплуатирующих БАС. Штатное количество специалистов составляет более 800 человек. В ведомственном авиапарке насчитывается около 400 единиц техники", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, за прошедший год беспилотники ведомства выполнили более 7,7 тыс. полетов, проведя в воздухе 2 100 часов, обследовали почти 12 тыс. кв. км, выявили более 90 очагов пожаров площадью свыше 2 тыс. кв. км, обследовано 270 объектов при ликвидации ЧС и происшествий. Также с беспилотников найдены 37 человек, потерявшихся в лесах и труднодоступных районах, включая 16 человек в дельте Волги.

"В настоящий момент МЧС взят курс на количественно-качественное обновление парка БАС до 2025 года с оснащением подразделений беспилотной авиации современными многофункциональными БАС, конструктивно размещенных на базе передвижных пунктов управления - автомобилях повышенной проходимости различной модификации, обеспечивающих их мобильность и автономность", - добавили в пресс-службе.

Подготовка операторов беспилотников и руководителей ведется в Академии гражданской защиты МЧС по специальности "Эксплуатация БАС".

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