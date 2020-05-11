Более 40 военнослужащих РФ, задействованных в борьбе с пандемией, вернулись из Италии

БЕРГАМО /Италия/, 11 мая. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 ВКС России доставили в РФ из Италии более 40 военнослужащих РФ, помогавших в борьбе с пандемией. Также переброшено 12 единиц техники, сообщила пресс-служба Минобороны России.

"С 8 мая <...> в Российскую Федерацию были доставлены более 40 военнослужащих и 12 единиц специальной военной техники", - говорится в сообщении.

Переброска военнослужащих и техники осуществляется в плановом порядке. Всего в РФ прибыли уже шесть самолетов, вылетевших с аэродрома Виллафранка в Вероне.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны.