МЧС продезинфицировало более 986 лечебных и свыше 734 образовательных учреждений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с целью сокращения рисков распространения коронавируса провели дезинфекцию более 986 лечебных и свыше 734 образовательных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Продезинфицировано более 986 лечебных учреждений общей площадью около 1 млн кв. м, более 734 образовательных учреждений общей площадью более 1,4 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на 2879 объектах социального обслуживания общей площадью более 1,4 млн. кв. м. Обработано почти 16 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 2 млн 524 тыс. кв. м.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. "К настоящему моменту обработано около 22 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 17,6 млн кв. м", - добавили в пресс-службе.

Также специалистами министерства продезинфицировано более 3602 км дорог и более 35 тыс. единиц техники, в том числе более 22 тыс. - МЧС России.

За минувшие сутки, в частности, проводилась санобработка автовокзалов и железнодорожных станций пригородного сообщения в Свердловской области. Спасатели с помощью ранцевых дезинфекционных приборов и автономных бортовых комплектов обработали социально значимые объекты и прилегающие к ним территории, детские и спортивные площадки, парки, скверы и остановки в Карачаево-Черкесии. Также сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Заводоуковске в Тюменской области.