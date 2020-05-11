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Пандемия коронавируса нового типа

Испытания вакцины от коронавируса в Японии могут начать в июле

Ранее японский премьер Синдзо Абэ объявил о планах властей выделить более $800 млн на разработку вакцины

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от нового коронавируса на территории Японии могут начаться в июле 2020 года. Об этом в понедельник в ходе выступления в парламенте заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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"Клинические испытания вакцины, которую сейчас разрабатывают сотрудники Токийского и Осакского университетов, а также других государственных исследовательских центров, могут начаться уже в июле", - заявил глава правительства.

5 мая телеканал NHK сообщил, что премьер Абэ объявил о планах японских властей выделить более $800 млн на разработку вакцины.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленный премьером. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 16,5 тыс., при этом 271 инфицированный находится в тяжелом состоянии, зафиксировано 646 летальных исходов.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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