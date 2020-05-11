Режим самоизоляции в Магаданской области продлили по 25 мая

ТАСС, 11 мая. Власти Магаданской области продлили по 25 мая режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Жителям трех городов разрешили прогулки и занятия спортом, сообщается в постановлении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

"Всем лицам, находящимся на территории Магаданской области, в том числе лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 65 лет и старше, а также имеющим заболевания... включительно по 25 мая соблюдать режим самоизоляции... по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках", - говорится в документе.

Дома разрешается покидать при обращении за медпомощью, при следовании к месту работы, за товарами и услугами первой необходимости, для выгула домашних животных и выноса мусора. Прибывающие в область из других регионов должны проходить двухнедельный карантин, вахтовики должны находится в обсерваторах, которые организует работодатель. По-прежнему не разрешается работа общепита, предприятий сферы развлечений и досуга, ряда торговых и других организаций.

При этом жителям Магадана, а также Ольского и Хасынского городских округов разрешили гулять. В частности, прогулки разрешены по два или по четыре человека вместе, в случае если это семья. При прогулках необходимо соблюдать социальное дистанцирование, избегать мест массового посещения людей, включая детские площадки. Также разрешается заниматься физической культурой и спортом по два или четыре человека, если это члены одной семьи, соблюдая при этом расстояние не менее пяти метров от другой группы.