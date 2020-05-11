Очаг коронавирусной инфекции выявили в пансионате для престарелых в Якутии

ТАСС, 11 мая. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в пансионате для престарелых "Доверие" в Якутске, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Роспотребнадзор проверил пансионат из-за одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

"Выявлено еще 8 случаев заболевания, все немедленно госпитализированы в инфекционную больницу. Таким образом, несоблюдение противоэпидемических мероприятий привело к случаям заболевания коронавирусной инфекцией в частном пансионате "Доверие", - говорится в сообщении.

Во время проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства. Там не проводилась профилактика от коронавирусной инфекции, не соблюдался строгий режим изоляции. В частности, постояльцы и работники выходили в город, в пансионат заходили посетители.

В отношении владельца пансионата составили административные материалы, выдали предписание об устранении выявленных нарушений. "На объекте силами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" проведена очаговая дезинфекция. Все контактные лица немедленно были изолированы, за ними было организовано медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 510 случаев коронавируса, 81 человек полностью выздоровел, четыре человека скончались.