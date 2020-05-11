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Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе пандемия не мешает созданию музея на бывшем корабле ЧФ

По словам сенатора Валерия Куликова, его планируют открыть в июле

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не повлияла на процесс создания музея на сторожевом корабле "Сметливый". Об этом сообщил ТАСС сенатор, бывший заместитель командующего ЧФ Валерий Куликов.

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"Пока все идет по плану - ко Дню ВМФ [планируется открытие корабля как музея]", - сказал Куликов. Он отметил, что работы по созданию музея власти ведут совместно с Черноморским флотом.

Куликов уточнил, что корабли проекта 01090 (подобные "Сметливому") "признаны одними из самых красивых в мире по корабельной архитектуре". Их называли "поющими фрегатами" - на корветах были поставлены первые газотурбинные установки, причем они были авиационными и при движении корабля издавали непривычный звук.

"Сметливый" был спущен на воду в 1967 году, в следующем году зачислен в список кораблей Черноморского флота. Корабль имеет водоизмещение 4460 тонн и длину 144 м. Вооружение: противокорабельные ракеты Х-35 "Уран", артиллерийская установка АК-726, зенитный ракетный комплекс "Волна" (16 ракет), пятитрубный 533-миллиметровый торпедный аппарат, два реактивных бомбомета РБУ-1000. Экипаж корабля включает 22 офицера и 244 матроса. Несмотря на свой возраст, именно "Сметливый" в последние годы привлекали для наблюдения за кораблями НАТО, заходящими в Черное море, и учениями альянса.

В октябре 2019 года сторожевик вывели из состава сил постоянной готовности флота.

Теги
РоссияКрымСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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