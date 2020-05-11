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Пандемия коронавируса нового типа

В Саратовской области создадут видеогиды на иностранных языках

В регионе проведут конкурс за право разработки видеогидов на английском и китайском языках

САРАТОВ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют создать видеогиды на английском и китайском языках, которые позволят иностранцам виртуально путешествовать по Саратовской области. Это позволит привлечь в регион туристов и помочь сфере туризма после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, рассказала ТАСС председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская.

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"Мы планируем новые проекты, которые позволят нам увеличить турпоток, они будут ориентированы на жителей регионов России и иностранцев. Речь идет о разработке видеогидов на английском и китайском языках. Видеогиды позволят иностранцам совершать путешествия по региону, знакомясь с самыми интересными туристическими и природными объектами", - сказала Бородянская.

Она уточнила, что в видеогиды предполагается включить объекты, наиболее привлекательные для иностранцев. Например, место, где приземлился первый космонавт Юрий Гагарин после легендарного полета в космос, а также достопримечательности, связанные с историей немцев Поволжья. В регионе сохранилось множество построек, церквей и других объектов, которые они возвели.

Также видеогиды будут включать культурно-исторические достопримечательности, такие как музей-усадьба художника Петрова-Водкина в Хвалынске и Парк Победы в Саратове, где расположен музей военной техники под открытым небом.

Видеогиды будет разрабатывать компания, которая победит в конкурсе.

"Видеогиды будут использоваться в рамках мероприятий международного уровня. Это одно из направлений привлечения иностранных граждан в нашу область, наряду с тем, что мы ежегодно участвуем в международных выставочных мероприятиях, размещаем статьи в журналах, распространяемых в других странах", - отметила Бородянская.

Она добавила, что количество иностранных граждан, посещающих регион, ежегодно растет. Если в 2017 году область посетили 85,2 тыс. иностранцев, в 2018 году - 87,7 тыс. иностранцев, то по итогам 2019 года - уже 99 тыс. иностранцев.

Виртуальный туризм в условиях пандемии

Бородянская также рассказала, что ранее в комитете разработали видеопроекты, освещающие культурный, исторический, природный потенциал ряда городов и районов области, но только на русском языке.

"Учитывая период самоизоляции, удаленной работы, считаем, что смотреть и читать нас стали чаще. Например, количество еженедельных просмотров наших публикаций "ВКонтакте" в январе - феврале составляло 1,5 тыс., то уже в апреле - начале мая - более 1,7 тыс.", - пояснила глава комитета.

"Туркомпании, развлечения, перевозки, гостиничный бизнес, общепит - те сферы, которые особенно терпят убытки из-за карантина и закрытых границ. Потери колоссальные. Уже более месяца полный простой в работе. Еще не понятно точно, когда наши туроператоры начнут работать в полную меру, но мы работаем с нашими компаниями, ориентируем их на развитие внутреннего туризма, акцент делаем, безусловно, на наш регион. На сегодняшний день не один туроператор не прекратил свое существование", - сказала Бородянская.

Она напомнила, что туроператорские и турагентские компании также вошли в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, для них помимо федеральных приняты и региональные антикризисные меры поддержки, например, пониженные налоговые ставки.

По данным комитета по туризму области, турпоток в регион в 2019 году составил 1,1 млн человек. В 2020 году ожидается снижение потока, однако, точную цифру можно будет назвать только после снятия в регионе всех ограничительных мер. В этом году последний мониторинг туропотока зафиксирован на конец марта, за 3 месяца он составил 266 тыс. человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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