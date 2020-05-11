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На Камчатке с 12 мая разрешат прогулки и откроют парикмахерские и магазины

Большая часть ограничительных мер в регионе сохранится до конца месяца

ТАСС, 11 мая. Власти Камчатского края с 12 мая ослабят ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения режима самоизоляции, разрешив прогулки и открыв парикмахерские и небольшие магазины. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

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"При продлении в целом режима ограничений до 31 мая, и при сохранении принципиальных наиболее важных ограничений - это обязательно масочный режим, использование масок и перчаток в общественных местах и ограничение перелетов и переездов между районами на территории края - мы часть ограничений снимем уже с завтрашнего дня. В первую очередь это коснется работы предприятий сферы услуг", - сказал Солодов.

В частности, будут открыты парикмахерские, салоны красоты, химчистки, организации по ремонту одежды и обуви. Им разрешат работать при соблюдении санитарных правил, с использованием масок и перчаток всеми посетителями. В парикмахерских находиться можно будет не более чем одному клиенту в течение определенного времени. Также работать с 12 мая можно будет предприятиям торговли непродовольственными товарами, которые расположены вне торговых центров, в отдельно стоящих зданиях либо на первых этажах зданий с отдельным входом. Площадь магазинов не должна превышать 400 кв. м с ограничением по количеству посетителей.

"Одновременно также разрешены будут официально одиночные прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе в одиночном режиме. Мы знаем, что многие соскучились по этому", - сказал Солодов. Региональные власти будут тщательно мониторить ситуацию с заболеваемостью в ближайшие дни, подчеркнул он.

С начала апреля на Камчатке ограничено региональное пассажирское авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса. С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции. По последим данным, на Камчатке зарегистрировано 353 официально подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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