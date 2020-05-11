Таиланд на этой неделе осуществит 14 вывозных рейсов, в том числе один из России

БАНГКОК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Таиланд на этой неделе вывезут несколько сотен своих граждан из 12 стран, в том числе из России. Об этом сообщил в понедельник заместитель генерального директора департамента информации, заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, "с 12 по 17 мая планируется осуществить 14 рейсов из 12 стран". 12 мая состоятся рейсы из США, Бутана и России, которые доставят домой в общей сложности 300 граждан Таиланда. На следующий день запланирован рейс авиакомпании "Аэрофлот" по вывозу российских граждан в Санкт-Петербург и Москву.

В остальные дни состоятся вывозные рейсы с Филиппин, а также Индии, Германии, Бангладеш, Сингапура, Бахрейна, Франции, Канады и Малайзии. После возвращения все прибывшие будут помещены в государственные центры на 14-дневный карантин. "Между тем через сухопутные границы больше всего людей возвращается из Малайзии", - констатировал Нопакун.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 3 тыс., вылечились более 2,7 тыс. человек, умерли 56, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).