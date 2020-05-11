{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом превысило в Омской области 300 человек

Количество случаев заражения за сутки увеличилось на 23

ОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом достигло в Омской области 302 человека, за прошедшие сутки выявлено 23 инфицированных. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на 11 мая 2020 года выглядит следующим образом: количество случаев COVID-19 увеличилось на 23, и теперь это число составляет 302. Еще один пациент выписан по выздоровлению, таким образом, омские медики вылечили от коронавируса уже 58 человек", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что количество умерших также увеличилось на одного человека. "Умерла пациентка, имевшая ряд хронических заболеваний, что значительно осложнило лечение двусторонней пневмонии, и, несмотря на все усилия врачей, привело к летальному исходу", - сказали в ведомстве.

В воскресенье оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение продлить режим самоизоляции до 24 мая. Наряду с этим было решено открыть с 12 мая автосалоны, магазины одежды и обуви площадью не более 400 кв. м, которые имеют отдельный вход. Также в регионе возобновится со вторника движение электричек и дачных маршрутов.

Теги
Омская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Показатель смертности за апрель в Москве в этом году вырос на 15,5%
За месяц в городе умерло почти 12 тыс. жителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС