Число инфицированных коронавирусом превысило в Омской области 300 человек

ОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом достигло в Омской области 302 человека, за прошедшие сутки выявлено 23 инфицированных. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на 11 мая 2020 года выглядит следующим образом: количество случаев COVID-19 увеличилось на 23, и теперь это число составляет 302. Еще один пациент выписан по выздоровлению, таким образом, омские медики вылечили от коронавируса уже 58 человек", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что количество умерших также увеличилось на одного человека. "Умерла пациентка, имевшая ряд хронических заболеваний, что значительно осложнило лечение двусторонней пневмонии, и, несмотря на все усилия врачей, привело к летальному исходу", - сказали в ведомстве.

В воскресенье оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение продлить режим самоизоляции до 24 мая. Наряду с этим было решено открыть с 12 мая автосалоны, магазины одежды и обуви площадью не более 400 кв. м, которые имеют отдельный вход. Также в регионе возобновится со вторника движение электричек и дачных маршрутов.