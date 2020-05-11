Показатель смертности за апрель в Москве в этом году вырос на 15,5%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Показатель смертности в Москве за апрель 2020 года вырос на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на официальном сайте открытых данных московского правительства.

"В апреле 2020 года столичные ЗАГСы зарегистрировали 11 846 смертей. Годом ранее этот показатель составил 10 005, что на 15,5% меньше", - говорится в сообщении.

Кроме того, показатель нынешнего апреля - самый высокий с 2010 года. В среднем за предыдущее десятилетие показатель смертности в апреле в столице составлял 9 866 человек.