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Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье сформировали резервные бригады из врачей-ординаторов

Всего в Читинской государственной медицинской академии прошли обучение по оказанию медпомощи пациентам с подозрением или подтвержденным коронавирусом почти 400 ординаторов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /ТАСС/. Бригады из врачей-ординаторов первого и второго года обучения сформировали в Забайкалье. Всего к работе в моностационарах края планируется привлечь 41 клинического ординатора по направлению анестезиология-реаниматология, сообщается на сайте регионального правительства.

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"Для оказания медицинской помощи пациентам на фоне новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Забайкалье сформированы резервные бригады из клинических ординаторов первого и второго года обучения. Ординаторов, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ, официально примут на работу на должность врачей-стажеров под контролем врача-анестезиолога реаниматолога. Каждого обеспечат средствами индивидуальной защиты и проведут инструктаж по соблюдению правил использования и противоэпидемического режима", - сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

Клинических ординаторов будут привлекать для кадрового усиления в медорганизациях, на базах которых развернуты моностационары. Медики уже прошли обучение по программам повышения квалификации, для оказания медпомощи пациентам с подозрением или лабораторно подтвержденным коронавирусом нового типа. Обучение уже прошли 398 ординаторов Читинской государственной медицинской академии, из них 42 - по анестезиологии-реаниматологии и 356 - по общетерапевтическому направлению.

"Двое ординаторов по специальности анестезиология-реаниматология уже работают врачами-стажерами в моногоспитале на базе городской клинической больницы №1 Читы. Один находится в Улан-Удэ и будет направлен в один из моногоспиталей на базе ЦРБ Минздрава Республики Бурятия. Еще четыре ординатора в настоящее время оказывают ургентную медпомощь общего профиля в районных больницах Забайкальского края. Остальные также трудятся в краевых медорганизациях - краевой клинической больнице, железнодорожной больнице, краевом онкодиспансере, краевой инфекционной больнице и других. При необходимости в любой момент они готовы отправиться помогать в моностационары Забайкальского края", - пояснил главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Забайкальского края Константин Шаповалов.

По состоянию на 11 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 364 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 41 ребенка. Из медучреждений выписаны 115 человек.

 

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РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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