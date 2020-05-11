Эксперты: российские регионы пока не планируют приостанавливать курортный сбор

СТАВРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Российские регионы - участники эксперимента по внедрению курортного сбора пока не стали приостанавливать его взимание, при этом в одном из субъектов введены послабления по срокам перечисления собранных средств в бюджет, что позволит поддержать отрасль, сообщили опрошенные ТАСС эксперты и власти курортных регионов.

Закон о введении курортного сбора принят в июле 2017 года. В конце апреля 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право субъекта РФ приостановить взимание курортного сбора на территории отдельных или всех муниципальных образований. Цель - избежать расходов на администрирование сбора при отсутствии поступлений.

Обнуленная стратегия

В период распространения коронавируса санатории и гостиницы опустели - российские курортные города к уже началу апреля покинули тысячи туристов, отели распоряжением властей закрыты до 1 июня. Прогнозы по возвращению к работе пока в отрасли делают осторожные, как и по восстановлению турпотока. Как рассказала ТАСС гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко, год назад представителями отрасли принималась стратегия развития туризма в России до 2035 года. Однако из-за пандемии коронавируса все принятые решения стали неактуальными. "Сейчас обнулилась вообще вся стратегия. Сейчас надо переписывать, а сперва нужно придумать", - сказала она.

Курортный сбор стал экспериментальным для Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В Крыму приняли решение отложить свое участие в эксперименте. Правом на приостановку сбора пока не воспользовался ни один из регионов, где стартовал эксперимент. "Во время приостановки работы санаториев и гостиниц в апреле-мае курортный сбор собирать не с кого", - сообщили ТАСС в управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края.

В регионе приняли изменения в закон о курсборе, который позволяет в этом году санаториям-операторам разрешить перечислить курортный сбор этого года до 10 января 2021 года, в то время как ранее перечисления проводили ежемесячно. "Это даст возможность использовать данные средства на выполнение срочных обязательств санаториев и гостиниц, оказавшихся в сложной финансовой ситуации в связи с приостановкой деятельности. Что касается плательщиков курортного сбора, то для их подавляющей части он не является обременительным, не стоит забывать и о широком перечне льготников, с которых этот сбор не взимается", - пояснили в управлении.

На Кубани при принятии решения оценивают его целесообразность. "Вопрос о приостановке эксперимента на территории Краснодарского края в настоящее время находится на стадии рассмотрения с учетом особенностей реализации эксперимента на территории региона и его экономической целесообразности. За отчетный период 2020 года выявлено незначительное снижение туристического потока в марте в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

На Ставрополье пока также не приняли решения, вопрос находится на рассмотрении в краевом правительстве. "Нет туристов - нет и сбора. Наверное, для восстановления туристического потока есть смысл на некоторый период его приостановить. У людей денег не будет, каждая копейка будет важна, а если мы будем выполнять все требования Роспотребнадзора по работе в ситуации опасности коронавируса - цены будут космические на путевки", - рассказал ТАСС гендиректор холдинга "Курортное управление г. Кисловодск", депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко.

Планы сохраняются

Все три "экспериментальных" региона в предыдущие периоды превышали прогнозные показатели по курортному сбору. В Краснодарском крае в 2018 году было собрано почти 110 млн рублей, на 56% больше, чем рассчитывали. По итогам 2019 года собрали свыше 225 млн рублей, что на 50% больше первоначальных прогнозов. Работы по благоустройству затронули Сочи, Геленджик, Горячий Ключ, Джубгское городское поселение и другие территории.

"В Геленджике всецело поддерживают эту форму работы и сбора финансов. На курортный сбор [в 2019 году] в Геленджике был построен и открыт первый в крае сквер, который называется "Старушка". Получилось очень симпатичное местечко, где есть озеленение, небольшая архитектурная форма, где есть лавочки, зона для отдыха людей", - сказали в пресс-службе администрации города Геленджика.

Первый заместитель главы города-курорта Анапа Сергей Петров рассказал ТАСС, что возможная приостановка курортного сбора никак не повлияет на обновление туристической инфраструктуры курорта. "Курортный сбор, который уже собран за два года, мы еще не начинали осваивать. Все средства у нас в планах должны пойти на благоустройство набережной и курортных поселков. Если будет принято решение о приостановке курортного сбора, то это на данном этапе никак не повлияет на наши планы", - сказал Петров.

В Алтайском крае с начала 2019 года поступило 10,5 млн рублей курортного сбора, а всего за время эксперимента в Фонд развития курортной инфраструктуры края поступил 81,1 млн рублей. На 2020 год было запланировано собрать 46,6 млн рублей - в профильном ведомстве не исключили, что такой объем собран не будет из-за приостановки деятельности санаториев. Это учтут при планировании работ по обустройству курортной инфраструктуры.

Как пояснили ТАСС в управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края, средства курортного сбора позволяют более комплексно подойти к вопросам благоустройства курортной инфраструктуры. "Введение сбора, повышение его размера в прошлом году не отразилось на посещаемости Белокурихи туристами. Наоборот, отмечается увеличение турпотока. Операторы научились его правильно администрировать, позиционировать перед отдыхающими, разъяснять, на сегодня вопрос взимания курортного сбора не вызывает негативной реакции у отдыхающих", - пояснили в ведомстве.

В Ставропольском крае два года подряд доходы от курортного сбора также превышали прогноз - в 2018 году объем доходов превысил 185 млн рублей, в 2019 году он составил 292 млн рублей. В курортном Кисловодске планы по благоустройству на 2020 год пересматривать пока не намерены, несмотря на временное закрытие санаториев и гостиниц. В администрации ТАСС сообщили, что надеются на высокую загрузку осенью.

В городе Железноводске туристов также ждут с нетерпением. "Мы получаем около 4-4,5 млн рублей курортного сбора в месяц, два месяца простоя - это около 9 млн рублей недополученного курортного сбора. Для нас это очень важно. Поэтому надеемся, что ограничительные меры будут сняты 1 июня и туристы к нам поедут. Мы готовы, город благоухает, утопает в зелени, санатории ремонтируются, проводят косметические ремонты. Планов у нас много, мы ждем наших отдыхающих", - сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

Перенос брони и путевок впрок

Несмотря на то, что пока неясны сроки возобновления турсезона, в курортных городах активно готовятся к приему отдыхающих, интерес со стороны туристов сохраняется. "Мы регулярно получаем вопросы от наших клиентов по поводу даты открытия курорта. Приехать хотят очень многие, однако участились вопросы и о том, в каком формате начнут работать санатории. В любом случае несмотря на активный интерес гостей, мы отмечаем возросшую осторожность, с которой они принимают решение о бронировании и тем более покупке путевок", - пояснили ТАСС в пресс-службе крупнейшей сети санаториев Алтайского края АО "Курорт Белокуриха".

Генеральный директор санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов рассказал ТАСС, что бронирование туров на лето и осень 2020 года продолжается, несмотря на все ограничительные меры. "На самом деле их [бронирований] намного меньше, чем в прежние годы, но вместе с тем, сказать, что их нет, это тоже неправильно. Более того, практически каждый день еще идут и оплаты", - сказал Богданов, отметив, что туристы часто обращаются и с просьбой переноса забронированного отдыха на лето, осень и весну 2021 года.

Важный вопрос - условия работы после открытия сезона. Отрасли необходимо будет минимизировать вероятность распространения коронавируса. "Работать по рекомендациям, которые сделали в Роспотребнадзоре, это получается тюремно-больничный режим, не представляю пока, как все это можно выполнить и работать, это нужно вводить персональное обслуживание", - пояснил Мурашко.

На Черноморском побережье уже разрабатывают новые формы работы. "Мы понимаем, что некоторые гости будут стараться избегать скопления людей, именно поэтому в нашем списке появятся такие предложения, как индивидуальное обслуживание, также мы сейчас на стадии достигнутых договоренностей по нескольким программам рассрочки. Мы сделаем все возможное, чтобы наши постоянные и наши новые гости могли приобрести тур на наш курорт по объективной стоимости и по удобной для них системе оплаты", - сказал ТАСС инвестор и автор курорта Miracleon в Анапе.

В целом платежеспособность туристов после пандемии снизится, что повлечет уход с рынка корпоративных клиентов, считает председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Валентина Богданова. "Мы ожидаем и значительного снижения цен на гостиничные и туристические услуги, демпинга со стороны отдельно взятых объектов, а значит, подавляющее большинство отелей и здравниц закончит этот финансовый год с серьезными убытками", - сообщила ТАСС Богданова.