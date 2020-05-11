Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии превысило 1,5 тыс.

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 1,5 тыс. в Северной Осетии, сообщается в понедельник в Telegram-канале оперштаба региона.

"По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:00 мск 11 мая в Республике Северная Осетия - Алания зарегистрировано 1 723 (+76 за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Ранее указом главы региона "в целях предотвращения распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции" нерабочие дни продлены в Северной Осетии до 31 мая. Также указ предписывает с 12 мая использовать маски и перчатки в общественном транспорте. Кроме того, на похоронах и поминках необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдать дистанцию.