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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: регионы изменили подходы к цифровизации из-за ограничений на фоне пандемии

По их словам, чиновники прикладывают дополнительные усилия, чтобы устранить цифровое неравенство в отдаленных населенных пунктах

ТАСС, 11 мая. Возникшие из-за пандемии коронавируса ограничительные меры выявили в регионах РФ ряд "цифровых" проблем - особенно при организации дистанционного обучения. Это поспособствовало тому, что власти оперативно стали находить решения возникающих у жителей трудностей: в Югре устанавливают IT-стойбища, в Крыму снимают ограничения на скорость, а в дагестанские горные села прокладывают оптоволокно.

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В регионах РФ особенно остро нехватка "цифры" стала заметна в ходе онлайн-обучения. В первую очередь с такой проблемой столкнулись в населенных пунктах с малой численностью населения, где оператору связи экономически невыгодно инвестировать в развитие инфраструктуры, учитывая малый спрос населения на услуги связи, пояснил ТАСС министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков. Еще одно препятствие на пути к дистанционному образованию - отсутствие у жителей необходимых технических средств.

Пока цифровизация не дошла до отдаленных уголков России, думать о том, как сохранить непрерывность обучения приходится учебным заведениям. По словам директора школы в одном из районов Алтайского края Татьяны Калужиной, в село, где живут 20 местных школьников и практически нет интернета, сотрудники учебного заведения по графику привозят два ноутбука и принтер, задания распечатывают сразу на несколько дней и копируют на флешки, которые раздают ученикам. "Классные руководители у нас выступают таким диспетчером на стационарном телефоне - если нужно что-то уточнить у учителя - предметника. Второй вариант у нас в другом селе, там наш филиал, учатся 44 человека - интернета "уличного" нет, дома есть Wi-Fi, там можно через Whatsapp отправлять звуковые сообщения, видеозвонки проходят", - пояснила Калужина.

В Ненецком автономном округе (НАО), где доступ к интернету также пока есть не у всех, для учеников сделали специальное файловое хранилище и организовали телетрансляции уроков. Если нет и такой возможности, то на помощь приходят вертолеты, как, например, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). "Обучение в дистанционной форме, на которое перешли все школьники страны, доступно даже в самых отдаленных уголках Югры. До ближайшего населенного пункта, поселка Сентябрьский - 45 км. Школьников до интернета доставляют на вертолете. Сейчас маленькие жители осваивают все новые образовательные платформы и привыкают к онлайн-урокам", - говорится в сообщении.

Фемтосоты и IT-стойбища

Несмотря на трудности, проблему с доступностью интернета все-таки удается постепенно, но довольно успешно решать, а если у жителей возникают трудности с доступом в сеть, то на помощь им приходят волонтеры.

В Туве в условиях пандемии и карантина отработали эффективность обеспечения жителей экстренной связью с помощью технологии фемтосот, которые работают по принципу домашнего роутера, только сигнал у них мощнее и охватывает целое село. Как рассказала ТАСС министр информатизации и связи региона Марина Чанзан, когда в отдаленном селе Ырбан - основными носителями информации в нем всегда были исключительно почтальоны, - которое расположено в труднодоступной тайге, выявили коронавирус, здесь сразу была развернута фемтосота. "Правда после этого наши связисты еще 14 дней в самоизоляции находились, но тем не менее село было обеспечено. Для экстренных условий вполне подходящее решение", - подчеркнула Чанзан. Она добавила, что сейчас планируется создать резерв из пяти фемтосот для оснащения отдаленных поселков в случае экстренной необходимости.

В ХМАО, для того чтобы жители даже на стойбищах, где проживают коренные малочисленные народы Севера, смогли беспрепятственно обучаться дома, стали устанавливать специальные точки доступа. Как сообщили ТАСС в региональном департаменте цифрового развития и информационных технологий, для обеспечения интернетом отдаленных территорий создаются IT-стойбища, которые позволяют также получать государственные и муниципальные услуги.

Снятие лимитов

Для того, чтобы жители регионов получили доступ к интернету, который особенно необходим в условиях пандемии, снимаются ограничения и прорабатываются новые программы по подключению к сети. Как рассказал руководитель крымского Мининформа Михаил Афанасьев, местные власти и операторы во время действия режима "Повышенной готовности" бесплатно подключают к интернету тех школьников и студентов, у которых ранее не было доступа к сети.

Активно идут навстречу своим клиентам и сами операторы, несмотря на растущую нагрузку на сети. "Миранда-медиа" - основной инфраструктурный оператор в Крыму - сняла ограничения по скорости интернета на тарифных планах и увеличила срок отложенного платежа за услуги связи для всех клиентов. "Так как студенты Крымского федерального университета, ученики школ перешли на дистанционное обучение, а сотрудники ряда предприятий Крыма - на удаленную работу, нами было принято решение о снятии ограничения по скорости интернета клиентам домашнего интернета без дополнительной платы. В результате наши абоненты получат скорость интернета до 100 Мбит/с на всех тарифных планах, кроме тех, которые предусматривают большую скорость интернета", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Арчила Бесаева.

В Дагестане, где период пандемии выявил наличие проблем с интернет-покрытием в малых населенных пунктах горных районов, будут отдельно проводить оптоволокно и ставить базовые станции. "В Цумадинском районе есть проблема в населенных пунктах, где количество жителей менее 100 человек - мы в этом году отдельно туда подводим оптоволоконную сеть, и операторы сотовой связи ставят базовые станции несмотря на то, что коммерчески это никак не перспективно", - пояснил министр информатизации связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев, добавив, что в целом по республике каналы связи в период самоизоляции не испытывают пиковых нагрузок - как, например, в новогодние праздники.

В некоторых регионах, чтобы ускорить цифровизацию, даже запускают специальные конкурсы. В Ростовской области организуют конкурс цифровых решений "Ростов-на-Дому". "Нам нужны настоящие лидеры цифровизации - люди, обладающие необходимыми знаниями и опытом, готовые предложить региону не только свои силы и знания, но и уже проработанные идеи и решения", - отметил глава региона Василий Голубев.

Заложенный фундамент

Как отмечают представители власти в регионах, сама по себе возможность перехода на дистанционное обучение в условиях пандемии стала возможной, в том числе благодаря активной реализации национального проекта "Цифровая экономика" с 2019 года. Так, в Ненецком автономном округе еще в прошлом году была создана внутренняя сеть для организации работы образовательных и медицинских организаций, а также органов местного самоуправления, которая обеспечивает доступ к информационным ресурсам НАО.

В Дагестане уже завершена работа по подключению населенных пунктов с населением более 250 жителей, по программе ликвидации цифрового неравенства в малых населенных пунктах организованы точки Wi-Fi. Теперь связью и доступом в интернет обеспечены все крупные населенные пункты республики, а в начале года проводной интернет пришел в самый высокогорный населенный пункт республики - село Куруш в Докузпаринском районе, расположенное на склоне горы Шалбуздаг на высоте 2560 м над уровнем моря.

"В 2019 году быстрый и качественный интернет доведен до 96 социально значимых объектов в 43 населенных пунктах, в семи из которых интернета не было никогда. В 2019 году качественный интернет проведен к 45 образовательным учреждениям. Это, конечно, дало положительный эффект при организации дистанционного обучения в период коронавируса. В Туве доступ к интернету имеют 86% школьников, включая их обеспеченность планшетами и ноутбуками", - сказала министр информатизации и связи региона Марина Чанзан.

В конце марта в Пермском крае запустили пилотный проект и установили микробазовые станции радиусом действия 1,5 км в двух деревнях, где проживает от 150 до 250 человек, что позволило провести сигнал туда, где раньше не было. При этом власти получают довольно много заявок от жителей с просьбами провести интернет. Как рассказал ТАСС министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин, много жалоб от жителей региона поступает именно на отсутствие интернета в школах. В связи с этим профильное ведомство старается включить в госконтракт на цифровизацию дополнительно как можно больше школ.

Все по плану и даже быстрее

Власти и операторы в регионах отмечают, что пандемия не повлияет на дальнейшие планы по цифровизации, ведь в первую очередь по нацпроекту к интернету как раз подключают отдаленные населенные пункты. В Свердловской области, где до конца года к интернету планируется подключить почти 530 социально значимых объектов, работы идут с опережением графика: 59 школ из 246 Ростелеком подключил ранее прописанных в контракте сроков. Это, в том числе, позволило применять в них дистанционные технологии обучения на время карантина.

"Программа по подключению к интернету социально значимых объектов идет с опережением, сейчас во всех крупных населенных пунктах свыше 100 тыс. человек есть сеть LTE. В республике с 2012 года построена собственная оптоволоконная сеть, которая охватывает все населенные пункты Республики Дагестан, ее протяженность - более 2,2 км, она охватывает все муниципалитеты", - рассказал министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

Однако в Крыму, где работы по цифровизации идут согласно ранее намеченных сроков, предостерегают от спешки: быстро не всегда значит качественно. "Временные рамки по реализации мероприятий по подключению социально значимых объектов к сети интернет ограничены, сделать быстрее будет означать сделать некачественно. В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" основной задачей является обеспечение социально значимых организаций качественным доступом в интернет", - сказал ТАСС министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.

Анализ работы в условиях пандемии позволит регионам строить более четкие планы по цифровизации на ближайшие годы, считают представители субъектов. В Рязанской области прорабатывается вопрос запуска новых программ, который рассмотрят в 2021 году после реализации федеральных проектов по развитию информационной инфраструктуры и анализа населенных пунктов, оставшихся без связи и доступа к интернету. Проанализируют работу инфраструктуры во время дистанционной работы чиновников, чтобы после снятия ограничений улучшить ее и в Санкт-Петербурге.

Активно ведутся работы по нацпроекту и в других регионах РФ. Перенос сроков исключили во Владимирской и Ивановской областях, где до 2021 года Ростелекому предстоит обеспечить доступом к сети более 400 социально значимых объектов. В Рязанской области уже установлено более половины всех запланированных точек доступа, что позволяет жителям пользоваться беспроводным доступом в интернет, а также при наличии технической возможности подключить за отдельную плату свои домохозяйства к сети по проводной и беспроводной технологиям. В Адыгее до конца года число социально значимых объектов, подключенных к интернету по нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" увеличится более чем в два раза - до 140.

В этом году в Республике Алтай, где около 70% граждан живут в сельской местности, заканчивается реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства, и во втором квартале 2020 года будет установлена последняя в рамках этого проекта точка доступа к интернету в селе Язула Улаганского района.

"[В селах до 200 человек] применена практика объединенной спутниковой системы, которая вошла в состав лучших технических практик субъектов РФ, она разработана нашими специалистами нашего подведомственного учреждения, обеспечивает доступом в интернет в пределах 100 метров от общественной точки доступа. Эта система используется в 15 малых труднодоступных селах - совокупно это 2 тыс. человек. В селах от 200 до 500 человек: в этом году будет завершена программа устранения цифрового неравенства и 53 населенных пункта будут иметь бесплатный доступ к интернету через установленные в общественных местах точки Wi-Fi", - сказал ТАСС и.о. министра цифровизации региона Николай Степанов.

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