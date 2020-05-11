Количество зараженных коронавирусом в Крыму превысило 200

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных превысило 200. Об этом сообщила в понедельник на ежедневном совещании регионального оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"За истекшие сутки у нас зарегистрированы девять лабораторно подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции. Все эти случаи бессимптомные. Они находятся в обсервации в терапевтическом отделении Сакской районной больницы, это те люди, которые контактировали по уже лабораторному случаю, выявлены в результате активного наблюдения и переведены в 7-ю городскую больницу. На сегодня по Республике Крым зарегистрированы 202 случая новой коронавирусной инфекции", - сказала Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что за сутки коронавирус подтвердился у пяти врачей и четырех пациентов. На своей странице "ВКонтакте" он также сообщил, что из общего числа зарегистрированных случаев заражения в республике 24 были завезены из-за границы, 21 - из других субъектов России. 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 134 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами.