Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 656

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло за последние сутки на 11 656 человек и сейчас составляет 221 344 человека во всех регионах страны.

Выздоровел на данный момент 39 801 человек, 2 009 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусой инфекции. Согласно данным, суточный рост составил 5,6% против 5,5% днем ранее. Отмечается, что 5 417 (46,5%) новых случаев являются бессимптомными.

Новые 6 169 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 115 909 заразившихся. Суточный рост количества случаев заражения в столице составил 5,6% против 5,3% днем ранее.

Также новые случаи выявлены в еще 83 регионах России, в том числе 1 079 случаев в Подмосковье, 307 в Санкт-Петербурге, 291 в Нижегородской области, 164 в Смоленской области, 119 в Дагестане, 108 в Свердловской области, по 98 случаев в Калужской области и Краснодарском крае. За сутки выписаны 5 495 человек в 69 регионах, в том числе 4 032 человека в Москве, 153 в Московской области, 196 в Дагестане, 100 в Татарстане. За сутки умерли 94 человека: 56 в Москве, 14 в Московской области, пять в Брянской области, три в Санкт-Петербурге, по два человека в Дагестане, Нижегородской и Пензенской областях.

Регионы, где больше тысячи зараженных

Более тысячи человек заразились коронавирусом в Самарской области. Общее количество регионов РФ, где число заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу, достигло 34. По данным штаба, за сутки число пациентов с коронавирусом в Самарской области выросло на 66, до 1 017.

Среди других регионов Москва, где выявлено 115 909 заразившихся, Московская область - 21 637 человека, Санкт-Петербург - 7 711, Нижегородская область - 4 733, Дагестан - 2 772, Мурманская область - 2 416, Краснодарский край - 2 027, Свердловская область - 1 952, Тульская область - 1 881, Ростовская область - 1 851, Калужская область - 1 828, Татарстан - 1 761, Рязанская область - 1 744, Брянская область - 1 678, Северная Осетия - 1 647, Ленинградская область - 1 566, Башкирия - 1 567, Курская область - 1 484, Тамбовская область - 1 403, Владимирская область - 1 326, Кабардино-Балкария - 1 325, Ингушетия - 1 245, Ямало-Ненецкий АО - 1 239, Чувашия - 1220, Мордовия - 1 190, Красноярский край - 1201, Ярославская область - 1192, Новосибирская область - 1171, Саратовская область - 1168, Челябинская область - 1118, Орловская область - 1087, Ставропольский край - 1084, Волгоградская область - 1061.